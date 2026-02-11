Il capitano dell'Inter U23 Giuseppe Prestia ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 con il Lumezzane. Ecco le sue parole.

Sulla partita di oggi

"Purtroppo non arrivano i tre punti, ma secondo me la squadra ha fatto un ottimo secondo tempo, al di là che il Lumezzane sia rimasto in 10. Abbiamo avuto le nostre occasioni. L'importante è che la squadra continui nel suo percorso di crescita. Anche se i risultati magari nelle ultime tre partite non sono state vittoria, levando la sconfitta di Trieste, penso che la squadra abbia sempre risposto presente".

Sul perché l'Inter U23 non è riuscita in diverse occasioni a vincere con l'uomo in più

"Il problema secondo me c'è nel momento in cui non hai occasioni anche quando gli altri restano in 10. Penso che il loro portiere sia stato il migliore in campo. Ha fatto tre o quattro parate importanti. Quando restano in dieci gli altri si abbassano e vai per i cross o tiri da fuori, in area fatichi ad arrivarci. La squadra deve rimanere così, concentrata, e lunedì deve riuscire a fare un'altra grande partita perché ci aspetta una partita difficile. L'aspetto più importante è che i ragazzi crescano. Penso che lo stiano facendo nel modo giusto".

Sui principali miglioramenti dell'Inter U23 e sulla frase detta a inizio stagione: "Questa squadra c'entra poco con la categoria"

"Sicuramente a livello qualitativo questa squadra è una squadra che in Serie C non c'entra niente. Ovviamente in questi mesi la squadra è cresciuta tanto nello stare in campo, nel non rischiare sempre, nel giocare più facile possibile e nell'arrivare agli ultimi 25/30 metri a determinare. Questa è stata la cosa in cui la squadra è cresciuta di più"