Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli commenta così il sorteggio della nuova edizione della Champions League: "L'Inter ha un girone tosto, ma per quello che ha fatto negli anni scorsi dobbiamo tenerla come prima favorita tra le italiane. Sono curioso del Napoli, perché ADL ha allestito una squadra per essere competitivo anche in Europa. Rimango perplesso sull'Atalanta, non mi entusiasma, qualcosa secondo me si è perso con la partenza di Gasperini. La Juventus ha le sfide più abbordabili, anche se la Champions è sempre complicata. Poi bisogna capire come gestire anche gli impegni del campionato, che tipo di partite hai prima o dopo una partita chiave, ci sono delle variabili. Sono molto curioso del Napoli, De Laurentiis è da un po' che punta alla Champions, poi secondo me anche Conte vorrà costruire qualcosa di importante e alzare l'asticella".

Poi sul campionato: "Se il Milan non fa risultato a Lecce si apre una voragine. È vero che siamo all'inizio ma, vale anche per la Lazio, sono partenze che poi ti segnano. Io vedo il Milan più in difficoltà, senza idee, si basa molto sulle giocate dei singoli, mentre Sarri ha bisogno che i suoi entrino nei meccanismi. Ma dopo un mese e mezzo entrambe avrebbero dovuto farsi trovare pronti".