Gianluigi Donnarumma è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione, dopo la decisione del PSG di puntare su Chevalier. Secondo Sky Sport, non è affatto semplice chiudere la trattativa tra PSG e il Manchester City. Manca, al momento, l'accordo tra le tre parti. Non è scontato che l'operazione possa completarsi entro la fine del mercato.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 30 agosto 2025 alle 01:00
Autore: Niccolò Anfosso
