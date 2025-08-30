Gianluigi Donnarumma è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione, dopo la decisione del PSG di puntare su Chevalier. Secondo Sky Sport, non è affatto semplice chiudere la trattativa tra PSG e il Manchester City. Manca, al momento, l'accordo tra le tre parti. Non è scontato che l'operazione possa completarsi entro la fine del mercato.