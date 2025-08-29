Dopo aver travolto il Torino all'esordio, l'Inter è di nuovo di scena a San Siro per sfidare l'Udinese. I bookie – si legge su Agipronews - hanno pochi dubbi sulla seconda vittoria consecutiva dei nerazzurri: l'1 è proposto a 1,30 su Planetwin365, mentre pareggio e successo della squadra di Runjaic sono in lavagna nell'ordine a 5,40 e 9. L'Inter ha vinto gli ultimi sei scontri diretti tra le due squadre e in cinque di questi successi ci sono state almeno tre reti complessive: l'Over è favorito anche domenica e si gioca a 1,60 su Sisal, mentre l'Under è fissato a 2,20.

I nerazzurri si sono imposti 2-0 sui friuliani in tre degli ultimi dodici 'head-to-head' ed è questo il risultato esatto in pole, a 6,25, mentre 3-0 e 3-1 sono in lavagna nell'ordine a 8 e 11. Tra i pareggi l'1-1 (8,50) è giudicato più probabile dello 0-0 (14), mentre un colpo ospite fa volare verso l'alto le quote. Lo 0-1 e l'1-2 sono proposti rispettivamente a 18 e 25.

Chivu può contare su un Thuram in splendida forma: dopo la doppietta all'esordio l'attaccante francese può ripetersi e un suo gol vale 2,40 volte la posta. Bene anche Lautaro, anche lui a segno contro il Torino e proposto a 2. Domenica tornerà dalla squalifica Çalhanoglu, rigorista designato della squadra: la presenza del centrocampista turco nel tabellino dei marcatori è fissata a 3. Nell'Udinese riflettori puntati sulla coppia offensiva, che dovrebbe essere formata dall'inglese Davis e dallo spagnolo Bravo: la rete del primo è vista a 6, quella del secondo a 7,50.