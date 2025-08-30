Quale futuro per Benjamin Pavard? Secondo quanto riferisce Goal.fr, il difensore dell'Inter resta nel mirino del Marsiglia. Ma l'operazione non è affatto facile. L'ostacolo non è sportivo, ma finanziario. Il motivo? Il cospicuo stipendio del calciatore. Affinché l'accordo vada in porto, è richiesto a Pavard un sacrificio senza precedenti. Sullo sfondo restano gli interessamenti di Barcellona, Galatasaray e Neom.