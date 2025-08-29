Dopo lo spavento di ieri, sembrano migliorare le condizioni di Massimo Moratti. L'ex presidente nerazzurro reagisce alle cure e le sue condizioni sono in lento ma costante miglioramento dopo il ricovero di martedì scorso in terapia intensiva per una polmonite presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Nel frattempo, fuori da San Siro, è emerso uno striscione della Nord: "Presidente Moratti, la tua Curva è con te".