Continua a tenere banco, in questi ultimi giorni di calciomercato, anche il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista classe '99 potrebbe lasciare l'Inter, anche se per il momento l'interesse del Newcastle non è sfociato in un'offerta che possa far barcollare l'Inter. Lo riferisce Sky Sport, spiegando che il club inglese, nel quale milita Sandro Tonali, ha comunque effettuato sondaggi esplorativi. Ma per far sì che il club nerazzurro possa cedere il giocatore, dovrebbe arrivare una proposta davvero molto importante.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 23:54
Autore: Niccolò Anfosso
