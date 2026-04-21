Stefano Vecchi non potrà avere al suo fianco il suo vice Omar Danesi nella partita contro l'Union Brescia che vale l'ultima chiamata per tentare l'accesso ai playoff per la sua Inter Under 23. L'allenatore in seconda nerazzurro è stato infatti squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo la gara contro la Giana Erminio persa dalla seconda squadra interista con il punteggio di 2-0 "per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato". Ammonito anche lo stesso Vecchi, giunto all'ottava sanzione; entra in diffida l'attaccante Fabio Lavelli e c'è la sesta sanzione per il difensore greco Christos Alexiou.

Tra le altre sanzioni, da rimarcare la pesante stangata inflitta al Foggia, formazione del girone C, dopo il deprecabile episodio dell'invasione di campo dei propri tifosi durante la gara contro il Monopoli: il club rossonero è stato punito con la disputa di quattro gare casalinghe di Campionato e/o di Coppa Italia da disputare a porte chiuse e ad una multa 10.000 euro. È stato disposto inoltre che la sanzione della disputa delle quattro gare casalinghe ufficiali a porte chiuse sopra irrogata sia scontata in occasione della gara casalinga del Campionato immediatamente successiva alla pubblicazione del presente Comunicato e, per il rimanente, in occasione di tutte le altre gare ufficiali casalinghe delle due manifestazioni sopra indicate ivi compresa l’eventuale fase di Play Off e Play Out cui parteciperà la Società sanzionata