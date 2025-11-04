Big match domenica alle 12.30 all'U-Power Stadium di Monza per la 13esima giornata del campionato di Serie C, dove l'Inter Under 23 sfiderà il L.R. Vicenza di Fabio Gallo per un duello ad alta quota, con Stefano Vecchi che ritroverà la squadra allenata la scorsa stagione. A dirigere l'incontro è stato designato Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, coadiuvato da Cristiano Pelosi di Ercolano e da Alessio Miccoli di Lanciano con Enrico Cappai di Cagliari nelle vesti di quarto ufficiale. L'operatore FVS sarà Edoardo Maria Brunetti di Milano.