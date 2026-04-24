La 'Sportitalia Arena' di Carate Brianza sarebbe potuta diventare la casa della neonata Inter Under 23, ma il club milanese, invece, ha preferito trasferire la sua seconda squadra all'U-Power Stadium di Monza per disputare le gare del campionato e della Coppa Italia Serie C. A raccontarlo è Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese, fresca di promozione in Serie C, dopo aver dominato il girone B della Serie D, quello in cui è inserito Milan Futuro, che peraltro gioca le sue partite casalinghe proprio allo stadio 'XXV Aprile': "Ho parlato col Renate, che voleva venire via da Meda. Gli faccio vedere una cosa bella. Anche l'Inter Under 23 poteva e doveva venire da noi, ma non hanno creduto che potessi fare il campo in tempo record. Mi dicevano: 'Non ce la farai mai, non sarà pronto neanche per dicembre'. Invece a luglio era tutto pronto", ha svelato il giornalista parlando a BepiTV.

A proposito della prossima stagione, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, l'Inter starebbe studiando soluzioni alternative all'U-Power Stadium perché il contratto per l'utilizzo dell'impianto brianzolo è in scadenza. Si è parlato, ad esempio, dell’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore, impianto che era già stato preso in considerazione lo scorso anno.