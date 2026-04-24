La 'Sportitalia Arena' di Carate Brianza sarebbe potuta diventare la casa della neonata Inter Under 23, ma il club milanese, invece, ha preferito trasferire la sua seconda squadra all'U-Power Stadium di Monza per disputare le gare del campionato e della Coppa Italia Serie C. A raccontarlo è Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese, fresca di promozione in Serie C, dopo aver dominato il girone B della Serie D, quello in cui è inserito Milan Futuro, che peraltro gioca le sue partite casalinghe proprio allo stadio 'XXV Aprile': "Ho parlato col Renate, che voleva venire via da Meda. Gli faccio vedere una cosa bella. Anche l'Inter Under 23 poteva e doveva venire da noi, ma non hanno creduto che potessi fare il campo in tempo record. Mi dicevano: 'Non ce la farai mai, non sarà pronto neanche per dicembre'. Invece a luglio era tutto pronto", ha svelato il giornalista parlando a BepiTV. 

A proposito della prossima stagione, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, l'Inter starebbe studiando soluzioni alternative all'U-Power Stadium perché il contratto per l'utilizzo dell'impianto brianzolo è in scadenza. Si è parlato, ad esempio, dell’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore, impianto che era già stato preso in considerazione lo scorso anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sezione: Inter U23 / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 17:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.