La Juventus ha chiesto la grazia alla FIGC per cancellare la squalifica di un turno comminata dal Giudice Sportivo a Pierre Kalulu, espulso nel derby d'Italia per doppio giallo, complice la simulazione di Alessandro Bastoni. Una mossa sposata in pieno da Luciano Spalletti: "E' stato un atto dovuto della società perché si tratta di due ingiustizie evidenti di cui tutti, e qui dico tutti, sono stati costretti a prenderne atto. La società ha fatto bene, proprio per la considerazione totale da parte di tutte le componenti", le parole del tecnico dei bianconeri in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Como.