Cristian Chivu recupera pezzi a centrocampo per la trasferta dell'Inter a Lecce. Senza gli squalificati Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, peraltro infortunato, il tecnico romeno potrà contare su Piotr Zielinski e Davide Frattesi, che oggi si sono allenati regolarmente in gruppo dopo il giorno di riposo concesso al gruppo all'indomani della trasferta di Bodo. Il polacco e l'italiano vanno a rimpolpare una mediana che conta tra le sue fila anche Petar Sucic, Henrikh Mkhitaryan e Andy Diouf. Saranno assenti, ovviamente, anche Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Lo riporta Sky Sport.