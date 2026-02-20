Cristian Chivu recupera pezzi a centrocampo per la trasferta dell'InterLecce. Senza gli squalificati Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, peraltro infortunato, il tecnico romeno potrà contare su Piotr Zielinski e Davide Frattesi, che oggi si sono allenati regolarmente in gruppo dopo il giorno di riposo concesso al gruppo all'indomani della trasferta di Bodo. Il polacco e l'italiano vanno a rimpolpare una mediana che conta tra le sue fila anche Petar Sucic, Henrikh Mkhitaryan e Andy Diouf. Saranno assenti, ovviamente, anche Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: Focus / Data: Ven 20 febbraio 2026 alle 14:47
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
