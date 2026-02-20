Non sarà facile fare a meno di Lautaro: lo scrive oggi il Corriere dello Sport. L'Inter è in attesa di conoscere l’entità del problema muscolare che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca, ma solo gli esami in programma nelle prossime ore potranno chiarire il quadro. "Riscontro che dovrebbe non essere necessario su Zielinski, fiducioso di poter essere a disposizione per la trasferta di Lecce", assicura il quotidiano romano, che poi conferma come l'Inter sia fortemente indispettita per aver giocato su un campo lontano dagli standard che richiederebbe una competizione come la Champions.

Ancora su Lautaro: "La sensazione, stando anche alle parole di Chivu, è che possano servire almeno 2-3 settimane, il che significherebbe saltare certamente il derby. L’Inter affronterà poi Atalanta e Fiorentina prima della sosta: il 22 marzo l’Argentina sfiderà la Spagna in Qatar per la Finalissima tra campioni del Sudamerica e campioni d’Europa", si legge.