Reduce da due vittorie consecutive in campionato, vere boccate d'ossigeno per l'obiettivo salvezza, il Lecce non intende fermare la sua corsa contro l'Inter. A dirlo è Eusebio Di Francesco, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match del 'Via del Mare': "La squadra deve dare continuità alle prestazioni e ai risultati, viviamo giustamente di quelli. Vorrei mantenere questa costanza, a partire dalla prossima partita”, ha detto DiFra.
"Incontreremo una squadra infastidita dalla sconfitta di Champions, ma che in campionato sta dimostrando di essere quasi imbattibile - le parole del tecnico dei salentino -. L'Inter è una formazione difficile da affrontare perché ha tante soluzioni in rosa. Prendiamo la sfida con le molle, ma metteremo grande determinazione e spirito come nelle ultime uscite".
Le assenze dell'Inter peseranno?
"Dovremo mettere una intensità superiore a quella dell’Inter. Ricordiamoci sempre che certi giocatori hanno motori diversi, se non giocherebbero in determinate squadre. Noi almeno dovremo pareggiare la corsa, poi se parliamo di divario tecnico c’è. L'Inter ha le potenzialità per sopperire alle assenze, è stata costruita per giocarsela su tutti i fronti. Immaginate cosa dovremmo dire noi quando abbiamo delle assenze".
Banda o Sottil?
"Non so chi partirà, non risponderò mai a questa domanda. Entrambi sono importanti, hanno qualcosa di diverso dagli altri, l'uno contro uno che può determinare. Questa partita va tenuta in bilico fino alla fine, va giocata bene per i primi 60'. Poi può subentrare la stanchezza e in quel caso potremmo essere minimamente favoriti perché loro vengono da una trasferta lunga".
Le condizioni di Stulic e Perez.
"Stulic non si è allenato tutta la settimana, ha preso una brutta distorsione a Cagliari e lo staff medico sta facendo di tutto per recuperarlo. Proverà domani mattina, vedremo. Perez, invece, sarà a disposizione".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
