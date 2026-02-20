A Lecce per dimenticare Bodo e cercare di allungare ancora di più in vetta alla classifica. Questa la doppia missione dell'Inter contro una squadra reduce da due vittorie di fila.

I bookie danno fiducia alla squadra di Chivu. La vittoria degli ospiti – come riporta Agipronews - si gioca infatti a 1,45 su Planetwin365 e Betflag, mentre pareggio e successo dei padroni di casa sono in lavagna nell'ordine a 4,25 e 7,50. Sei delle ultime sette sfide con i salentini in campo sono terminate con meno di tre reti complessive e anche per questo incontro gli esperti puntano sull'Under, esito che si è verificato in due degli ultimi tre head-to-head: vale 1,75 mentre l'Over è offerto a 1,95.

L'Inter ha vinto gli ultimi sette scontri diretti e tre volte lo ha fatto per 2-0: questo esito è visto a 5,75, ma il risultato esatto favorito al Via del Mare è lo 0-1 ("uscito" anche all'andata"), fissato a 5,50. Tra i pareggi l'1-1 (7,25) ha la quota più bassa, mentre le quote volano in caso di affermazione del Lecce: l'1-0 si gioca a 14,00, il 2-1 è fissato a 23,00