La Repubblica evidenzia oggi i numeri messi assieme dai tre giocatori a cui, per l'assenza di Lautaro Martinez, verrà chiesto di prendere in mano l'attacco dell'Inter. Il quotidiano evidenzia che Thuram, Esposito e Bonny hanno messo assieme sedici dei sessanta gol nerazzurri e che questa è la reale differenza ad oggi rispetto ad Atalanta e Juventus, che hanno allo stesso modo delle defezioni in attacco ma senza poter contare su delle alternative altrettanto performanti.

Per quel che riguarda Lautaro, pur non sapendo ancora l'esito degli esami odierni, si ipotizza come "improbabile" un rientro dell'argentino contro il Milan nel weekend del 7-8 marzo.