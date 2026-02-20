Uno smacco di immagine e una perdita importante in termini economici. Questo sarebbe, si legge oggi su Tuttosport, l'effetto dell'eliminazione ai playoff per l'Inter. Nella scorsa stagione i nerazzurri guadagnarono premi Uefa per 136.6 milioni di euro, più una cinquantina dal botteghino. Adesso il conteggio rischia di fermarsi a 60 milioni in meno. Se invece la rimonta dovesse riuscire nelle casse ne entrerebbero ulteriori 11.

Difficile dire se ci potranno essere ripercussioni in caso di eliminazioni, anche perché ci sarebbero probabilmente più chance di vincere lo scudetto, il che "sanerebbe" qualunque delusione europea. Sotto l'aspetto economico, dopo i problemi legati al Covid la società non ha mai avuto la necessità di vendere un big per bilanciare il mercato. Bisognerà capire se, considerando che alla rosa serviranno un portiere, almeno un difensore, un esterno se partirà Dumfries, uno o due centrocampisti a seconda degli addii, la proprietà deciderà di far partire qualcuno di importante.