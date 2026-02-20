Il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra accusato a Bodo, mercoledì scorso, potrebbe tenere fuori dai giochi Lautaro Martinez per circa un mese, secondo Sky Sport. L'obiettivo più ottimistico per Cristian Chivu è riavere il suo capitano prima della sosta del campionato di fine marzo ma, trattandosi di un muscolo delicato, verrà utilizzata la massima cautela dallo staff medico. 

Sezione: Focus / Data: Ven 20 febbraio 2026 alle 11:55
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
