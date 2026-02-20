C'è sempre più Guglielmo Vicario nei pensieri dell'Inter per il post-Sommer. Come conferma oggi il Corriere dello Sport, il portiere del Tottenham è un pallino dei nerazzurri e, già nei mesi scorsi, ha ribadito la propria disponibilità per un ritorno in Italia. Contatti avviati, ma il club nerazzurro affonderà il colpo solo se l'investimento economico non sarà eccessivo: al momento, gli Spurs valutano il loro estremo difensore non meno di 25 milioni. Vicario era stato a un passo dall'Inter come post-Onana e da allora il feeling non si è mai interrotto: i rapporti con Ausilio sono ottimi e questo potrebbe giocare un ruolo decisivo.
"Non solo il portiere. L’Inter resta focalizzata sul ringiovanimento della difesa e tra i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri c’è anche quello di Kacper Potulski del Mainz - si legge -. Il centrale polacco, classe 2007, è molto stimato per la sua fisicità e rapidità. In questa stagione è stato seguito dagli osservatori di diversi club italiani, tra cui Milan, Juve, Como e appunto Inter. Molto apprezzato anche in Inghilterra, viene considerato un talento con ottimi margini di miglioramento".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 09:38 TS - Lautaro, rientro prima o dopo la sosta? Il giocatore ha un appuntamento con l'Argentina che non vuole saltare
- 09:24 TS - Inter senza ottavi di Champions? Rischia un -60 rispetto all'anno scorso. E sul mercato...
- 09:10 CdS - Lautaro in ansia: la sensazione è che serviranno 2-3 settimane
- 08:56 GdS - L'Inter fa i conti: quanto valgono gli ottavi di Champions? In vista del mercato estivo...
- 08:42 Champions, crollo italiano. Capello: "Tre chiavi per spiegare i ko. L'Inter? Mi ha sorpreso. E non ho capito Dimarco in panchina. Al ritorno..."
- 08:28 CdS - Post-Sommer: Vicario resta in pole. Per la difesa spunta il nome di Potulski
- 08:14 GdS - Lautaro stop: oggi gli esami, il derby è un miraggio. Tocca a Esposito
- 08:00 GdS - Zielinski non preoccupa, ok Frattesi: la probabile formazione. Buone notizie anche da Dumfries
- 00:00 Di chiusa c'è solo la porta del bagno
- 23:49 Fiorentina, Mandragora: "Terreno complicato. Alle italiane non è andata bene sui campi freddi"
- 23:30 Inter, avviati i primi contatti per Muharemovic. C'è già una bozza d'intesa con l'entourage per l'ingaggio
- 23:09 La Fiorentina fa 3-0 in casa del Jagiellonia e mette in discesa la strada verso gli ottavi di Conference. I risultati d'Europa
- 22:54 Fenerbahce preoccupato per Skriniar. L'ex Inter si infortuna, Tedesco: "Sembra grave"
- 22:40 Capello: "Non avrei creduto andasse così la partita dell'Inter a Bodo. Ma al ritorno sarà 50-50 anche senza Lautaro"
- 22:20 Pancaro ricorda: "Che emozione il gol all'Inter nella semifinale di andata di Coppa Uefa"
- 22:00 Marchisio: "L'Inter ha avuto le sue occasioni ma il Bodo le ha sfruttate meglio". Poi su Lautaro: "Bisogna andarci cauti"
- 21:36 Cagni: "Chivu doveva pensare meglio a cosa dire. Marotta perché tira fuori Cuadrado, che c'entra?"
- 21:21 Baseggio a FcIN: "Stankovic ha più qualità di Jashari ed è più tecnico del padre. Se l'Inter lo riprendesse..."
- 21:07 Meluso: "Mi ha amareggiato perdere Zielinski, guardate cosa sta facendo all'Inter..."
- 20:54 Castro trova il gol in Europa e trascina il Bologna alla vittoria. Tutti i risultati di Europa e Conference League
- 20:37 Bonucci: "Gattuso fa sentire tutti importanti. Sogno di fare l'allenatore
- 20:23 In arrivo Nerazzurra Show, il primo talk interattivo dedicato all'Inter
- 20:08 Cubarsí: "Bastoni è un giocatore spettacolare. Sappiamo il suo livello, ma siamo felici dei nostri difensori"
- 19:55 Di Napoli: "L'Inter ha dato una bella spallata al campionato, ma la Champions va affrontata diversamente"
- 19:42 AIA, respinto il ricorso di Zappi: confermata la squalifica di 13 mesi
- 19:28 Milan, Scaroni: "Se voglio vincere titoli? Porca miseria! Abbiamo preso un percorso positivo"
- 19:14 Riunione European Leagues: sul tavolo il calendario delle partite internazionali e i modelli di distribuzione dei ricavi
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB MONTEFIASCO. Ansia LAUTARO, novità ZIELINSKI
- 18:46 Maxi squalifica per l'ex interista Almeyda: sette giornate di stop in Liga
- 18:32 Scudetto, Leao non si lascia scoraggiare dal -7: "Non è uno sprint, ma una maratona"
- 18:18 Football Benchmark, Esposito vola: +27,7 milioni di valore rispetto a dicembre. Cresce anche Nico Paz
- 18:04 Balzaretti: "Temo che Lautaro abbia un problema serio. La disabitudine al sintetico porta al rischio infortuni"
- 17:49 fcinZielinski, filtra ottimismo. Il polacco non ha nulla di preoccupante e si candida per la trasferta di Lecce
- 17:25 Inter, difficoltà in difesa: c'è un dato preoccupante sui gol subiti in Europa
- 17:10 Pio Esposito-gol al Bodo/Glimt: è il secondo marcatore interista più giovane nella fase a eliminazione della Champions
- 16:56 Neanche 72 ore di riposo e si gioca a Lecce. Chivu con assenze in mediana, ma la gestione delle risorse aiuta
- 16:43 Inizia il cammino dell'Italia di Soncin nelle qualificazioni ai Mondiali: convocate le nerazzurre Glionna e Polli
- 16:28 Il Derby d'Italia di Betsson.sport: l'abbraccio tra Baggio e Adriano e beneficenza
- 16:14 Qui Lecce - Allenamento mattutino in vista della gara con l'Inter: assenti i soliti due
- 16:00 Akanji volta pagina dopo il ko di Bodo: "Abbiamo la possibilità di riprenderci al ritorno"
- 15:46 CdS - L'Inter si fa forza dei numeri in vista del Lecce. Ma quante incognite per Chivu!
- 15:32 Capello non ha dubbi: "Il Bodo mi ha sorpreso, ma al ritorno l'Inter si trasformerà"
- 15:18 Giudice Sportivo, il Milan perde Allegri per un turno. Stop anche per Nico Paz: niente Juventus
- 15:02 Borja Valero: "Sul sintetico il calcio è diverso. Ma non deve essere una scusante per l'Inter"
- 14:49 Chivu dopo Bodo-Inter 3-1: "Due gol di scarto, è tutto aperto. Turnover? Necessario, giochiamo ogni tre giorni"
- 14:35 Cassano: "Tonali e Barella scarsi. Inzaghi ha fatto disastri, Chivu andrà all'estero. Allegri è l'anticalcio"
- 14:21 Milan, Allegri: "Scudetto, dobbiamo essere realisti. Inter ko col Bodo? In campionato rimane nettamente favorita"
- 14:07 Il Podcast di FcIN - Bodo-Inter 3-1, l'analisi di Andrea Bosio: "Vale la pena investirci ancora energie?"
- 13:53 Carragher: "Bodo-Inter uno schock, ma guardate il primo gol: forse dovremmo rispettarli di più"
- 13:38 Bodo/Glimt, Hogh: "Felice di aver aiutato la squadra. Tre gol sufficienti per passare il turno? Non lo so"
- 13:24 Darmian, sorriso a metà a Bodo: "Mi ha fatto piacere tornare in campo, ma non posso essere soddisfatto dopo un ko"
- 13:10 Hojlund: "Scudetto, l'Inter è molto avanti ma gli infortuni possono capitare a tutti. Su Bastoni ed Eriksen..."
- 12:56 Zilliacus: "Superstar dell'Inter surclassate dal Bodo. Quando provai a prendere il club dissi che..."
- 12:42 Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: Manganiello per Lecce-Inter, in sala VAR Paterna-Aureliano
- 12:35 Carlos Augusto: "A Lecce dovremo farci trovare pronti. Milan? Non portiamo a casa niente, se non vinciamo le nostre partite"
- 12:28 Sucic a UEFA.com: "Brutta notte per l'Inter, ma dobbiamo stare tranquilli e dare tutto nel match di ritorno"
- 12:14 Chivu vede il lato positivo dopo la sconfitta di Bodo: "Per come ci abbiamo provato credo sia la strada giusta"
- 12:00 LAUTARO out FINO alla SOSTA? Ansia ZIELO: è EMERGENZA. FAVORE dal COMO, dibattito SCUDETTO-CHAMPIONS
- 11:45 Julio Cesar: "Sommer incolpevole sul primo gol del Bodo. Ecco cosa avrebbe potuto fare sul secondo"
- 11:30 Angolo Tattico di Bodo/Glimt-Inter - Darmian alto a destra chiude l’azione, Hauge e Fet sovrappongono
- 11:16 CdS - Serataccia Inter: non è bastato nemmeno il fattore Pio Esposito
- 11:02 Henry: "Inter? La situazione del calcio italiano è questa. E gli ultimi risultati del Bodo..."
- 10:48 CdS - Inter, dalla Norvegia due pessime notizie. Consola il pari del Milan
- 10:34 Costacurta critico col campo del Bodo/Glimt: "Non difendo l'Inter, ma qui si fa un altro calcio"
- 10:20 Polemiche anche in Milan-Como: Saelemaekers graziato dal rosso, espulso Allegri. Lite tra tecnici in zona stampa
- 10:06 Carlos Augusto: "Nel secondo tempo presi due gol su due occasioni. Ma c'è ancora il ritorno"
- 09:52 Darmian: "E' ancora tutto aperto. Inter-Juve archiviata, non penso che..."
- 09:38 Pagelle TS - Male tutta la difesa e gli interni di centrocampo. Thuram, ingresso impalpabile
- 09:24 TS - Inter, disfatta in Norvegia. L'eliminazione sarebbe una macchia perché...
- 09:10 Pagelle CdS - Darmian ok, Esposito non basta, Mkhitaryan 4,5