C'è sempre più Guglielmo Vicario nei pensieri dell'Inter per il post-Sommer. Come conferma oggi il Corriere dello Sport, il portiere del Tottenham è un pallino dei nerazzurri e, già nei mesi scorsi, ha ribadito la propria disponibilità per un ritorno in Italia. Contatti avviati, ma il club nerazzurro affonderà il colpo solo se l'investimento economico non sarà eccessivo: al momento, gli Spurs valutano il loro estremo difensore non meno di 25 milioni. Vicario era stato a un passo dall'Inter come post-Onana e da allora il feeling non si è mai interrotto: i rapporti con Ausilio sono ottimi e questo potrebbe giocare un ruolo decisivo.

"Non solo il portiere. L’Inter resta focalizzata sul ringiovanimento della difesa e tra i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri c’è anche quello di Kacper Potulski del Mainz - si legge -. Il centrale polacco, classe 2007, è molto stimato per la sua fisicità e rapidità. In questa stagione è stato seguito dagli osservatori di diversi club italiani, tra cui Milan, Juve, Como e appunto Inter. Molto apprezzato anche in Inghilterra, viene considerato un talento con ottimi margini di miglioramento".