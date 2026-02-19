Brutta serata per il Fenerbahce, andato ko in casa con il Nottingham Forest nella gara d'andata di playoff di Europa League. Ma i guai per Domenico Tedesco non sono finiti col pesante risultato ottenuto: il tecnico italotedesco perde anche Milan Skriniar per infortunio. A fine partita in conferenza stampa, l'allenatore della squadra turca ha parlato con pessimismo: "Domani valuteremo, ma sembra un infortunio grave", ha detto con amarezza.