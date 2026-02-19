"L'Inter ha avuto le sue occasioni ma il Bodo le ha sfruttate molto di più sottoporta". Così Claudio Marchisio ha commentato, ai microfoni di Prime Video, la partita della squadra di Chivu in casa del Glimt. "La freschezza si è vista nella ripartenza con tanti giocatori che si proponevano. L'Inter invece trovava il filtrante ma mancavano uomini - ha continuato -. Il Bodo sulla carta sa di essere inferiore: fa due gol in pochi minuti, magari dopo uno puoi fermarti un attimo. Invece continua a giocare, cosa che forse noi italiani a volte dimentichiamo".

Su Lautaro ha aggiunto:

"Sappiamo quanto il polpaccio sia particolare: bisogna andarci molto cauti perché va visto se è polpaccio o soleo".