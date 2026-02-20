L'Inter rischia il flop europeo dopo il ko in Norvegia. Martedì a San Siro ci sarà da ribaltare l'1-3 di Bodo se si vorrà staccare il pass per gli ottavi di Champions, obiettivo minimo della stagione.

Un traguardo non solo sportivo, ma anche economico come ormai abbiamo imparato a capire. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ballano circa 20 milioni considerando l’obolo da 11 da ricevere dalla Uefa e l’eventuale maxi-incasso aggiuntivo a San Siro. "Sono denari balsamici, ma non risolutivi: il bilancio interista non potrà comunque ripetere lo stesso boom del 2024-25 per le diverse contingenze di stagione, ma questi denari darebbero comunque più libertà di manovra in vista dell’estate. Tra qualche mese, infatti, i dirigenti dovranno intervenire in maniera massiccia, anche perché andranno in scadenza alcuni vecchi leoni ormai stanchi, da Sommer a Mkhitaryan. Nello stesso tempo, va considerata la possibilità di far plusvalenze attraverso cessioni tattiche, come quella di Bisseck, indicato per età e costo".