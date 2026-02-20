Oggi Lautaro Martinez sosterrà gli esami strumentali dopo il problema al polpaccio sinistro accusato sul sintetico di Bodo attorno all'ora di gioco.

"Chivu, la squadra e i dirigenti sperano in un risentimento di basso grado, in modo tale da poter pianificare il suo recupero in vista del derby - scrive la Gazzetta dello Sport -. Difficilissimo. Lautaro stringerà i denti, ci proverà come sempre, ma le speranze di vederlo col Milan sono poche. Il polpaccio è un muscolo capace di darti del filo da torcere e i tempi sono stretti. Se l’infortunio dovesse essere di media o alta entità, l’argentino salterebbe il Milan e non solo. Ieri mattina l’argentino è arrivato all’aeroporto di Bodo zoppicando in modo vistoso. Ha scattato dei selfie coi tifosi e ha incassato diversi in bocca al lupo".

In sua assenza, toccherà a Pio Esposito trascinare l'attacco nerazzurro: il giovane prodotto delle giovanili interiste sembra quello più in palla là davanti. E parliamo di settimane decisive, considerando il calendario tra campionato, Champions e Coppa Italia. "Dopo un periodo di rodaggio positivo — sette gol tra campionato e coppe —, Esposito sarà chiamato a consacrarsi come punta del presente e del futuro. Il sogno di Pio è iniziato negli Stati Uniti, col Mondiale per Club, ha attraversato notti da sogno come quella di Bruxelles col St Gilloise e quelle di San Siro contro Lecce, Pisa e Juve, e adesso prosegue spedito. Deve dimostrare di essere decisivo".