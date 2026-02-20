Stando a quanto svelato da Sky Sport, la Juventus avrebbe chiesto la 'grazia' a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, per cancellare la squalifica di un turno comminata dal Giudice sportivo a Pierre Kalulu, espulso per doppia ammonizione nel derby d'Italia per colpa della simulazione di Alessandro Bastoni che ha tratto in inganno l'arbitro Federico La Penna.

Il club bianconero aspetta la risposta della Federcalcio in queste ore, con la speranza di poter schierare il francese già domani nel match contro il Como

Sezione: Focus / Data: Ven 20 febbraio 2026 alle 15:44
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
