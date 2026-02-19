Triplice fischio anche sui campi di Europa League che vedono protagonisti le squadre scese in campo alle 21.00. Vincono Stoccarda, Stella Rossa e Ludogorets rispettivamente contro Celtic, Lille e Ferencvaros. Pari per 2-2 tra Panathinaikos e Viktoria Plzen. Di seguito i risultati di Europa League:

Celtic - Stoccarda 1-4

Lilla - Stella Rossa 0-1

Ludogorets - Ferencvaros 2-1

Panathinaikos - Viktoria Plzen 2-2

Vittoria netta della Fiorentina in casa del Jagiellonia, dove la squadra di Paolo Zanoli si è importa per 3-0 grazie alle reti di Ranieri, Mandragora e Piccoli. Strada verso la fase ad eliminazione diretta in discesa per la squadra toscana che disputerà il ritorno al Franchi. Di seguito tutti i risultati di Conference League.

Drita - Celje 2-3

Jagiellonia - Fiorentina 0-3

Omonia - Rijeka 0-1

Shkendija - Samsunspor 0-1