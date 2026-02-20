Domani sera al Via del Mare il Lecce cercherà di vincere contro la capolista Inter la sua terza vittoria di fila in Serie A. I salentini sono reduci dal 2-1 interno contro l'Udinese e dallo 0-2 di Cagliari e attendono i nerazzurri per la 'tripletta', che manca dalla stagione 22/23. L'allenatore del Lecce, in quel periodo, era Marco Baroni (oggi al Torino) e dalla 14esima alla 16esima riuscì a guadagnare ben 9 punti vincendo contro l'Atalanta per 2-1, contro la Sampdoria per 0-2, e contro la Lazio per 2-1.

All'Inter il compito di rinviare alla prossima occasione questo traguardo statistico.