In occasione della 26esima giornata di Serie A, la Lega Calcio scende in campo a fianco della Comunità Incontro ETS, dal 1963 impegnata nella cura delle dipendenze, da sostanze e comportamentali, promuovendo la campagna “Sostieni il nostro impegno nella cura delle dipendenze con il tuo 5xMille”.

Sui maxi-schermi degli stadi delle dieci partite del torneo nostrano sarà trasmesso il video dell'iniziativa, con un messaggio contro la droga e l’uso di sostanze, mentre in televisione andrà in onda la grafica “Liberi dalla droga. Insieme si può” poco prima del fischio di inizio di ogni partita.

Fondata ad Amelia (Terni) da don Pierino Gelmini, la Comunità Incontro ETS è una delle principali comunità terapeutiche residenziali impegnate nella cura delle dipendenze: tossicodipendenza da uso di sostanze, alcolismo, gioco d’azzardo, disturbi comportamentali o causati da un uso non responsabile delle nuove tecnologie. Il metodo di recupero pone al centro del programma la persona e si basa sull’ergoterapia, ovvero sull’uso terapeutico del lavoro e sulla psicoterapia.

Una decina le sedi operative in Italia e centri anche in Bolivia e Costa Rica.Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per l’erogazione di servizi terapeutici riabilitativi residenziali attraverso i tre moduli pedagogico, terapeutico-riabilitativo e specialistico, la Comunità Incontro opera secondo un approccio multidisciplinare, grazie ad un’equipe di oltre cento professionisti, tra psicologi, psichiatri, medici, infermieri, operatori ed educatori che lavorano in interazione con i Servizi Socio-Assistenziali Pubblici.

La struttura svolge anche un'intensa attività di prevenzione per contrastare le dipendenze di ogni genere, attraverso campagne e iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia in stretta collaborazione con associazioni, scuole, forze dell'ordine ed istituzioni nazionali e territoriali, con una particolare attenzione al contrasto delle fake news: falsi miti che troppo spesso traggono in inganno i giovani portandoli inesorabilmente verso le dipendenze o l'inconsapevole e occasionale assunzione di sostanze letali.

La Comunità Incontro è quindi “in campo” anche quest’anno al fianco della Lega Calcio Serie A per affermare i valori di uno stile di vita sano e libero dalle dipendenze.