E' magro il bilancio del Lecce contro l'Inter al 'Via del Mare': nei 21 precedenti giocati in Salento nella storia, i giallorossi hanno battuto i milanesi in appena tre occasioni, l'ultima delle quali per 1-0 nella Serie A 2011/12, perdendo tredici gare e pareggiandone cinque.

Al dato negativo si aggiunge a un'altra statistica per nulla incoraggiante per il Lecce che, in casa, non segna ai nerazzurri da 222': l'ultimo gol è stato firmato da Ceesay al 48esimo della sfida del 12 agosto 2022.