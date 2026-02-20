Domani sera, allo stadio 'Via del Mare', si affronteranno Lecce e Inter, rispettivamente la squadra che segna di meno in Serie A (17 gol) e quella che ha messo a referto più gol (60). Da notare, però, che i salentini sembrano essersi sbloccati a livello realizzativo: nelle ultime due giornate, coincise con due vittorie, sono arrivati ben quattro gol, due segnati all'Udinese e altrettanti messi a referto a Cagliari.

A proposito di fase offensiva da record, i nerazzurri hanno realizzato più reti in campionato nei primi 15' del primo tempo (9), negli ultimi 15' della prima frazione di gioco (9) e negli ultimi 15' del secondo tempo (16).