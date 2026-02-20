Se Lautaro, inevitabilmente, preoccupa, quello di Zielinski invece dovrebbe essere solo uno spavento. Oggi - come conferma il Corsport - verranno fatte le verifiche del caso, ma tutto lascia immaginare che il polacco sia convocabile per Lecce. Da capire, invece, se scenderà in campo dal 1': il quotidiano romano piazza Mkhitaryan in regia nella probabile formazione, in mezzo a Diouf e Sucic per una mediana che sarebbe totalmente inedita. Frattesi recuperato, ma partirebbe dalla panchina. Out gli squalificati Barella e Calhanoglu.

"Stamattina ci sarà la rifinitura e poi la partenza per la Puglia. Al di là della mediana ridotta all’osso, Chivu ragionerà pure in funzione del ritorno con il Bodø. Così, stavolta potrebbe riposare Akanji. Mentre sono destinati a tornare Bisseck e Dimarco, che dovrà tenere il suo mancino caldo anche per la Champions. Il suo apporto, infatti, sarà fondamentale per andare a caccia della rimonta", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny.