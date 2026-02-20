Intervenuto sulle colonne de La Stampa, Paolo Crepet, stimato psichiatra e sociologo, ha offerto la sua visione sui momenti di tensione avvenuti in occasione di Inter-Juventus e Milan-Como: "Risposta semplice, accadono fanno parte del gioco. Il calcio è sempre stato anche questo, così come lo spettacolo. Pensate a certi paludati talk show in cui si inizia pacati e poi ci si deve togliere il microfono e gettarlo negli occhi del nemico. Sgarbi ha costruito una carriera su questo. Dove c’è attenzione mediatica c’è questa tendenza, che non è del tutto spontanea, a fare McEnroe. Si tratta di situazioni che fanno parte di una drammaturgia non improvvisata".