Nikola Stulic compare regolarmente tra i convocati di Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, per il match contro l'Inter del 'Via del Mare', in programma domani (fischio d'inizio alle ore 18) L'attaccante, che non si è allenato per tutta la settimana, aveva subito una brutta distorsione a Cagliari lunedì. Assenti gli infortunati Francesco Camarda e Medon Berisha

PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja

DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
  3. Ndaba
13. Pérez
  5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga

CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
8. Fofana
16. Gandelman
14. Helgason
36. Marchwiński
79. Ngom
20. Ramadani
   6. Sala

ATTACCANTI
19. Banda
99. Cheddira
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
  9. Stulic

Sezione: L'avversario / Data: Ven 20 febbraio 2026 alle 15:59
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
