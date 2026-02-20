Nikola Stulic compare regolarmente tra i convocati di Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, per il match contro l'Inter del 'Via del Mare', in programma domani (fischio d'inizio alle ore 18) L'attaccante, che non si è allenato per tutta la settimana, aveva subito una brutta distorsione a Cagliari lunedì. Assenti gli infortunati Francesco Camarda e Medon Berisha.

PORTIERI

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo

4. Gaspar

18. Jean

3. Ndaba

13. Pérez

5. Siebert

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly

8. Fofana

16. Gandelman

14. Helgason

36. Marchwiński

79. Ngom

20. Ramadani

6. Sala

ATTACCANTI

19. Banda

99. Cheddira

11. N’Dri

50. Pierotti

23. Sottil

9. Stulic