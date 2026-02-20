Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha esposto alle componenti federali il suo piano per l'introduzione del professionismo nel mondo arbitrale a partire dal 2026/27. La riforma è definita urgente e i discorsi entreranno nel vivo già la prossima settimana con una riunione operativa per poi portare tutto al Consiglio Federale.

Il piano, si legge sul Corriere della Sera, prevede l'istituzione di una società privata partecipata al 100% dalla Figc senza l'inserimento delle leghe, creando un'élite per Serie A e B con un CDA composto da tre membri indipendenti. Quest'ultimo organo eleggerebbe direttamente un direttore generale e un designatore. Allo studio anche un possibile direttore tecnico per il calcio giovanile.