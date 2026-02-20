Mentre in Italia ci si dedica alle ipotesi più disparate sul possibile rientro dall'infortunio di Lautaro Martinez, in Argentina sembrano avere le idee più chiare, anche perché neanche ipotizzano la sua assenza nella Finalissima del 27 marzo tra l'Albiceleste e la Spagna in programma. Secondo TyC Sports, il capitano dell'Inter ha subito una lesione al muscolo soleo e dopo essersi sottoposto a terapia piastrinica si prevede che tornerà ad allenarsi in 18 giorni.

Ovviamente, si tratta di un'ipotesi ottimistica viste le tempistiche per questo genere di infortunio, ma Lautaro già in passato ha dimostrato di saper assorbire in fretta problemi muscolari.