Cominciano a filtrare le prime indiscrezioni su quella che potrebbe essere la formazione titolare dell'Inter domani in casa del Lecce. In attacco, secondo Tuttosport, è sicura la presenza di Thuram insieme forse a Bonny, a meno che Esposito non venga schierato titolare sia coi pugliesi che contro il Bodo Glimt.

A centrocampo la coperta è corta: Barella e Calhanoglu sono squalificati, il turco è anche infortunato ma spera di poterci essere almeno in panchina per la Champions. Chivu parlerà quindi con Zielinski per capire quali siano le sue condizioni, che in ogni caso non preoccupano. In caso di emergenza potrebbe giocare da regista Mkhitaryan, con Frattesi che dovrebbe essere in grado di giocare già dal 1' come mezzala insieme a Sucic. Pronto anche Diouf, che oggi è favorito sull'ex Sassuolo. A destra tornerà Luis Henrique così come a sinistra Dimarco. In difesa Bisseck, De Vrij e uno tra Carlos Augusto e Darmian.