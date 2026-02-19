Walter Basseggio, ex centrocampista della nazionale belga con fiere origini italiane, un passato all’Anderlecht e al Treviso in Serie A, interpellato da FcInterNews.it, esalta Aleksandar Stankovic, sul quale l'Inter vanta un diritto di recompra dal Bruges per le prossime due estati: “Sta andando bene, all’inizio si è dovuto adattare e lo ha fatto pure abbastanza facilmente nonostante le difficoltà del campionato locale. Stankovic ha maggiori qualità di Jashari, che è un buon giocatore, ma che è stato pagato tanto dal Milan. Stankovic ha pure una buonissima mentalità, tanta qualità, il futuro è suo”.

Lo vedrebbe bene all’Inter?

“Sì, ma ci dovrà anche essere un allenatore che lo mette nelle giuste condizioni, perché a Milano non è che dalla prima partita sarà il re, dovrà adattarsi e così via, ma credo che lui abbia le qualità per essere un giocatore dell'Inter. Questo per il suo gioco, ma anche per le caratteristiche fisiche. Stankovic mi ha impressionato soprattutto mentalmente e fisicamente nella gestione delle sue partite”.

Al Bruges è titolarissimo.

“Non stanno facendo un campionato straordinario, ma in mezzo c'è quella Champions League dove lui e altri giocatori stanno facendo la differenza per il Bruges, lo vedi e capisci la sua qualità”.

Vale gli oltre 20 milioni del suo riscatto?

“Il Milan avrebbe dovuto spendere 20 milioni per Jashari, quello era il prezzo giusto. Quindi sicuramente Stankovic vale i soldi del riscatto: chi gioca la Champions non te lo vendono per meno di 15-20 milioni. Credo che se l'Inter lo riprendesse, farebbe un investimento su di lui. Poi però dovranno anche bene saperlo gestire, questa è una cosa molto importante. Stankovic è giovane, potrà restare minimo 7-8-9 anni”.

Aleksandar le ricorda per come gioca in qualcosa il padre Dejan?

“Io ho giocato contro di lui. Credo che tecnicamente il figlio sia un po' più forte del padre, tecnicamente c'è qualcosa di più fino, il padre era uno che andava, che faceva pressing, che aveva un buon calcio, su questi punti di vista Dejan aveva qualcosa in più di lui, la potenza del tiro, le lunghe palle. Ricordo pure il gol segnato da lontano allo Schalke 04... Ma ripeto, credo che Aleksandar abbia maggiore finezza tecnica. Quindi ha tutto per diventare fortissimo”.