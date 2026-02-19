Mentre Chivu pensa già al Lecce, la dirigenza dell'Inter pensa già alla prossima stagione e sta muovendo i primi passi per puntellare la difesa nerazzurra che a fine stagione vedrà un rinnovamento. Torna d'attualità in tal senso il nome di Tarik Muharemovic del Sassuolo, giocatore che, come noto piace all'Inter e per il quale i nerazzurri si stanno cominciando a muovere come fa sapere Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

La novità di oggi è quella secondo la quale la dirigenza dell'Inter ha avviato i contatti con il Sassuolo, ma anche e soprattutto con l'entourage del giocatore con il quale si sono aperti i vari discorsi esplorativi che hanno fruttato persino una bozza di accordo per l'ingaggio. I club che apprezzano il classe 2003 sono più di uno e non soltanto in Italia ma anche all'estero. Sul cartellino del bosniaco, la Juventus vanta il 50% della futura rivendita, motivo che spingerà il Sassuolo a tentare di alzare il prezzo. L'Inter ad oggi resta la squadra più vicina al difensore 22enne.