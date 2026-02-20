Sempre presente. Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, domani avversario dell'Inter, è sempre sceso in campo da titolare nelle 25 partite giocate dai salentini in campionato. In generale, l'ex Samp scende in campo dal 1' in campionato da 139 partite, la prima di queste alla prima giornata del campionato 2022/23, sempre con la maglia dei giallorossi. 

Sezione: News / Data: Ven 20 febbraio 2026 alle 17:53
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
