C'è attesa in casa Inter per l'esito degli esami a cui verrà sottoposto Lautaro Martinez. Qualcosa di mediamente preoccupante c'è, si legge su Tuttosport, seguendo quelle che sono le sensazioni del giocatore. Se i timori dovessero essere confermati, l'obiettivo sarebbe quello di riavere il gicoatore tirato a lucido dopo la prossima sosta per le nazionali o magari anche un po' prima, il 22 marzo contro la Fiorentina.

Non si vuole in ogni caso correre alcun rischio. Si chiederà allo stesso Lautaro di non correre rischi per evitare ricadute che potrebbero essere deleterie per lui e la squadra. L'argentino è fondamentale per gol, prestazioni, carisma, ma meglio qualche precauzione i più. C'è sicuramente un match che Lautaro non vuole perdere ed è la Finalissima tra Argentina e Spagna del 27 marzo. All'Inter si augurano però che il giocatore venga convocato solo in caso di completo recupero.