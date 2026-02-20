Gli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto Lautaro Martinez, questa mattina, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino - fa sapere l'Inter - sarà rivalutata la prossima settimana. Il Toro era uscito per un problema al polpaccio al 60' del match di Champions League contro il Bodo/Glimt di mercoledì scorso. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 20 febbraio 2026 alle 11:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
