Gli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto Lautaro Martinez, questa mattina, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino - fa sapere l'Inter - sarà rivalutata la prossima settimana. Il Toro era uscito per un problema al polpaccio al 60' del match di Champions League contro il Bodo/Glimt di mercoledì scorso.