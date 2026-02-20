Il cielo è nero sopra il calcio italiano. A dirlo è Oscar Damiani, noto agente sportivo, ripensando alle sconfitte subite dalle tre squadre di Serie A impegnate nei playoff di Champions League: "Il calcio italiano è mediocre, dobbiamo farcene una ragione. Nelle Coppe non andiamo avanti, in Nazionale non andiamo avanti, gli stadi sono quelli che sono. Bisognerebbe farsi qualche domanda se ad andare male non è lo sport italiano, ma il calcio", la sua riflessione a Tuttomercatoweb.com.

Damiani, poi, si concentra sull'Inter, dominatrice assoluta del campionato ma sconfitta dal Bodo/Glimt 3-1 mercoledì scorso: "Una brutta sorpresa in Norvegia. Invece nei confini nazionali, la formazione di Chivu ha dimostrato di essere superiore a tutte le altre. Sono sempre dell'avviso che non ci sono risultati senza una società forte. L'Inter ha due squadre".