Se i tempi di assenza fossero confermati Lautaro Martinez potrebbe tentare il recupero per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il 17 o 18 marzo (in caso ovviamente di qualificazione contro il Bodo/Glimt), ma secondo Sportmediaset l'opzione più cauta è che l'Inter non affretti i tempi, sfruttando anche la sosta per le Nazionali ed evitando all'attaccante anche la convocazione con l'Argentina.

In questo caso Lautaro salterebbe anche la partita di campionato del 22 marzo al Franchi contro la Fiorentina, per poi recuperare al 100% per il match del 4 aprile al Meazza contro la Roma

