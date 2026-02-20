Lautaro oggi svolgerà gli esami e si saprà più o meno per quanto mancherà, ma intanto la sua assenza a Lecce è acclarata. Buone notizie, invece, arrivano da Zielinski, uscito ammaccato dalla trasferta norvegese nonostante i nemmeno 20 minuti in campo.

Il polacco - come conferma la Gazzetta dello Sport - aveva sentito qualche dolorino dovuto proprio alle pessime condizioni del campo, ma già ieri diceva di sentirsi molto meno acciaccato: non sono previsti esami e oggi verrà semplicemente valutato dallo staff medico. Se tutto va bene, l'ex Napoli diventa un candidato autorevole per il ruolo di regia a Lecce, considerando le squalifiche di Barella e Calhanoglu (probabilmente assente anche martedì prossimo nel ritorno con il Bodo). Ok Frattesi, che ha superato problemi gastrointestinali e che ieri si è allenato senza problemi.

"In questo quadro poco sereno almeno una buona notizia ci sarebbe: Dumfries fa passi veloci per il ritorno. L’obiettivo è sprintare nel derby dell’8 marzo, ma nessuno si stupirebbe se fosse convocato già alla prossima di A, sabato 28 contro il Genoa a San Siro", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Dimarco; Esposito, Thuram.