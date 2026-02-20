Lautaro oggi svolgerà gli esami e si saprà più o meno per quanto mancherà, ma intanto la sua assenza a Lecce è acclarata. Buone notizie, invece, arrivano da Zielinski, uscito ammaccato dalla trasferta norvegese nonostante i nemmeno 20 minuti in campo.
Il polacco - come conferma la Gazzetta dello Sport - aveva sentito qualche dolorino dovuto proprio alle pessime condizioni del campo, ma già ieri diceva di sentirsi molto meno acciaccato: non sono previsti esami e oggi verrà semplicemente valutato dallo staff medico. Se tutto va bene, l'ex Napoli diventa un candidato autorevole per il ruolo di regia a Lecce, considerando le squalifiche di Barella e Calhanoglu (probabilmente assente anche martedì prossimo nel ritorno con il Bodo). Ok Frattesi, che ha superato problemi gastrointestinali e che ieri si è allenato senza problemi.
"In questo quadro poco sereno almeno una buona notizia ci sarebbe: Dumfries fa passi veloci per il ritorno. L’obiettivo è sprintare nel derby dell’8 marzo, ma nessuno si stupirebbe se fosse convocato già alla prossima di A, sabato 28 contro il Genoa a San Siro", si legge.
PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Dimarco; Esposito, Thuram.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 09:38 TS - Lautaro, rientro prima o dopo la sosta? Il giocatore ha un appuntamento con l'Argentina che non vuole saltare
- 09:24 TS - Inter senza ottavi di Champions? Rischia un -60 rispetto all'anno scorso. E sul mercato...
- 09:10 CdS - Lautaro in ansia: la sensazione è che serviranno 2-3 settimane
- 08:56 GdS - L'Inter fa i conti: quanto valgono gli ottavi di Champions? In vista del mercato estivo...
- 08:42 Champions, crollo italiano. Capello: "Tre chiavi per spiegare i ko. L'Inter? Mi ha sorpreso. E non ho capito Dimarco in panchina. Al ritorno..."
- 08:28 CdS - Post-Sommer: Vicario resta in pole. Per la difesa spunta il nome di Potulski
- 08:14 GdS - Lautaro stop: oggi gli esami, il derby è un miraggio. Tocca a Esposito
- 08:00 GdS - Zielinski non preoccupa, ok Frattesi: la probabile formazione. Buone notizie anche da Dumfries
- 00:00 Di chiusa c'è solo la porta del bagno
- 23:49 Fiorentina, Mandragora: "Terreno complicato. Alle italiane non è andata bene sui campi freddi"
- 23:30 Inter, avviati i primi contatti per Muharemovic. C'è già una bozza d'intesa con l'entourage per l'ingaggio
- 23:09 La Fiorentina fa 3-0 in casa del Jagiellonia e mette in discesa la strada verso gli ottavi di Conference. I risultati d'Europa
- 22:54 Fenerbahce preoccupato per Skriniar. L'ex Inter si infortuna, Tedesco: "Sembra grave"
- 22:40 Capello: "Non avrei creduto andasse così la partita dell'Inter a Bodo. Ma al ritorno sarà 50-50 anche senza Lautaro"
- 22:20 Pancaro ricorda: "Che emozione il gol all'Inter nella semifinale di andata di Coppa Uefa"
- 22:00 Marchisio: "L'Inter ha avuto le sue occasioni ma il Bodo le ha sfruttate meglio". Poi su Lautaro: "Bisogna andarci cauti"
- 21:36 Cagni: "Chivu doveva pensare meglio a cosa dire. Marotta perché tira fuori Cuadrado, che c'entra?"
- 21:21 Baseggio a FcIN: "Stankovic ha più qualità di Jashari ed è più tecnico del padre. Se l'Inter lo riprendesse..."
- 21:07 Meluso: "Mi ha amareggiato perdere Zielinski, guardate cosa sta facendo all'Inter..."
- 20:54 Castro trova il gol in Europa e trascina il Bologna alla vittoria. Tutti i risultati di Europa e Conference League
- 20:37 Bonucci: "Gattuso fa sentire tutti importanti. Sogno di fare l'allenatore
- 20:23 In arrivo Nerazzurra Show, il primo talk interattivo dedicato all'Inter
- 20:08 Cubarsí: "Bastoni è un giocatore spettacolare. Sappiamo il suo livello, ma siamo felici dei nostri difensori"
- 19:55 Di Napoli: "L'Inter ha dato una bella spallata al campionato, ma la Champions va affrontata diversamente"
- 19:42 AIA, respinto il ricorso di Zappi: confermata la squalifica di 13 mesi
- 19:28 Milan, Scaroni: "Se voglio vincere titoli? Porca miseria! Abbiamo preso un percorso positivo"
- 19:14 Riunione European Leagues: sul tavolo il calendario delle partite internazionali e i modelli di distribuzione dei ricavi
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB MONTEFIASCO. Ansia LAUTARO, novità ZIELINSKI
- 18:46 Maxi squalifica per l'ex interista Almeyda: sette giornate di stop in Liga
- 18:32 Scudetto, Leao non si lascia scoraggiare dal -7: "Non è uno sprint, ma una maratona"
- 18:18 Football Benchmark, Esposito vola: +27,7 milioni di valore rispetto a dicembre. Cresce anche Nico Paz
- 18:04 Balzaretti: "Temo che Lautaro abbia un problema serio. La disabitudine al sintetico porta al rischio infortuni"
- 17:49 fcinZielinski, filtra ottimismo. Il polacco non ha nulla di preoccupante e si candida per la trasferta di Lecce
- 17:25 Inter, difficoltà in difesa: c'è un dato preoccupante sui gol subiti in Europa
- 17:10 Pio Esposito-gol al Bodo/Glimt: è il secondo marcatore interista più giovane nella fase a eliminazione della Champions
- 16:56 Neanche 72 ore di riposo e si gioca a Lecce. Chivu con assenze in mediana, ma la gestione delle risorse aiuta
- 16:43 Inizia il cammino dell'Italia di Soncin nelle qualificazioni ai Mondiali: convocate le nerazzurre Glionna e Polli
- 16:28 Il Derby d'Italia di Betsson.sport: l'abbraccio tra Baggio e Adriano e beneficenza
- 16:14 Qui Lecce - Allenamento mattutino in vista della gara con l'Inter: assenti i soliti due
- 16:00 Akanji volta pagina dopo il ko di Bodo: "Abbiamo la possibilità di riprenderci al ritorno"
- 15:46 CdS - L'Inter si fa forza dei numeri in vista del Lecce. Ma quante incognite per Chivu!
- 15:32 Capello non ha dubbi: "Il Bodo mi ha sorpreso, ma al ritorno l'Inter si trasformerà"
- 15:18 Giudice Sportivo, il Milan perde Allegri per un turno. Stop anche per Nico Paz: niente Juventus
- 15:02 Borja Valero: "Sul sintetico il calcio è diverso. Ma non deve essere una scusante per l'Inter"
- 14:49 Chivu dopo Bodo-Inter 3-1: "Due gol di scarto, è tutto aperto. Turnover? Necessario, giochiamo ogni tre giorni"
- 14:35 Cassano: "Tonali e Barella scarsi. Inzaghi ha fatto disastri, Chivu andrà all'estero. Allegri è l'anticalcio"
- 14:21 Milan, Allegri: "Scudetto, dobbiamo essere realisti. Inter ko col Bodo? In campionato rimane nettamente favorita"
- 14:07 Il Podcast di FcIN - Bodo-Inter 3-1, l'analisi di Andrea Bosio: "Vale la pena investirci ancora energie?"
- 13:53 Carragher: "Bodo-Inter uno schock, ma guardate il primo gol: forse dovremmo rispettarli di più"
- 13:38 Bodo/Glimt, Hogh: "Felice di aver aiutato la squadra. Tre gol sufficienti per passare il turno? Non lo so"
- 13:24 Darmian, sorriso a metà a Bodo: "Mi ha fatto piacere tornare in campo, ma non posso essere soddisfatto dopo un ko"
- 13:10 Hojlund: "Scudetto, l'Inter è molto avanti ma gli infortuni possono capitare a tutti. Su Bastoni ed Eriksen..."
- 12:56 Zilliacus: "Superstar dell'Inter surclassate dal Bodo. Quando provai a prendere il club dissi che..."
- 12:42 Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: Manganiello per Lecce-Inter, in sala VAR Paterna-Aureliano
- 12:35 Carlos Augusto: "A Lecce dovremo farci trovare pronti. Milan? Non portiamo a casa niente, se non vinciamo le nostre partite"
- 12:28 Sucic a UEFA.com: "Brutta notte per l'Inter, ma dobbiamo stare tranquilli e dare tutto nel match di ritorno"
- 12:14 Chivu vede il lato positivo dopo la sconfitta di Bodo: "Per come ci abbiamo provato credo sia la strada giusta"
- 12:00 LAUTARO out FINO alla SOSTA? Ansia ZIELO: è EMERGENZA. FAVORE dal COMO, dibattito SCUDETTO-CHAMPIONS
- 11:45 Julio Cesar: "Sommer incolpevole sul primo gol del Bodo. Ecco cosa avrebbe potuto fare sul secondo"
- 11:30 Angolo Tattico di Bodo/Glimt-Inter - Darmian alto a destra chiude l’azione, Hauge e Fet sovrappongono
- 11:16 CdS - Serataccia Inter: non è bastato nemmeno il fattore Pio Esposito
- 11:02 Henry: "Inter? La situazione del calcio italiano è questa. E gli ultimi risultati del Bodo..."
- 10:48 CdS - Inter, dalla Norvegia due pessime notizie. Consola il pari del Milan
- 10:34 Costacurta critico col campo del Bodo/Glimt: "Non difendo l'Inter, ma qui si fa un altro calcio"
- 10:20 Polemiche anche in Milan-Como: Saelemaekers graziato dal rosso, espulso Allegri. Lite tra tecnici in zona stampa
- 10:06 Carlos Augusto: "Nel secondo tempo presi due gol su due occasioni. Ma c'è ancora il ritorno"
- 09:52 Darmian: "E' ancora tutto aperto. Inter-Juve archiviata, non penso che..."
- 09:38 Pagelle TS - Male tutta la difesa e gli interni di centrocampo. Thuram, ingresso impalpabile
- 09:24 TS - Inter, disfatta in Norvegia. L'eliminazione sarebbe una macchia perché...
- 09:10 Pagelle CdS - Darmian ok, Esposito non basta, Mkhitaryan 4,5