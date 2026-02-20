Nuovo capitolo nell'indagine 'Doppia Curva' che ha decapitato i vertici delle tifoserie organizzate di Inter e Milan. La Polizia ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a Giuseppe Poerio, 32 anni, già detenuto per reati di droga. Secondo quanto emerge l’uomo si sarebbe messo a disposizione per l’esecuzione materiale dell’omicidio di Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord nerazzurra e oggi collaboratore di giustizia.

Il nome di Poerio, conosciuto nell'ambiente come Il Pinna, è presente nei verbali di Marco Ferdico, altro leader della Curva Nord, già in carcere nella stessa inchiesta e imputato anche per l’omicidio del 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà nerazzurro. Secondo quanto riferito agli inquirenti, c'era un piano per uccidere Andrea Beretta, con un compenso pattuito di 100 mila euro. Ferdico avrebbe indicato proprio Poerio come sicario incaricato. Omicidio che poi non fu eseguito perché lo stesso Beretta, temendo per la propria incolumità, avrebbe poi anticipato i suoi presunti nemici assassinando nels ettembre 2024 Antonio Bellocco, rampollo di una famiglia di ’ndrangheta e membro del direttivo della Curva Nord.