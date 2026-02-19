Intervenuto nel corso della puntata di "Il Cagliari in diretta", in onda su Radiolina, l'ex calciatore del Cagliari, Giuseppe Pancaro ha ricordato il suo gol segnato all'nter in Coppa Uefa.

"Arrivai a Cagliari che avevo vent'anni e mi innamorai subito - ha detto sull'impatto avuto immediatamente al suo arrivo a Cagliari -. Ho passato cinque anni meravigliosi, e porto nel mio cuore ogni singolo momento. Impossibile trovare un momento più bello di un altro. Che emozione il goal all'Inter nella semifinale di andata di Coppa Uefa - ha ricordato -. Sarò sempre grato alla società rossoblù che mi ha preparato professionalmente al passaggio ad una grande squadra, la Lazio".