L'Inter è appena partita in pullman alla volta dell'aeroporto di Milano-Malpensa, da dove prenderà il volo in direzione Brindisi. Da lì spostamento a Lecce, dove domani sera, al Via del Mare, è in programma la sfida con i giallorossi di Eusebio Di Francesco. In gruppo, come già anticipato, ci sono Piotr Zielinski e Davide Frattesi. Restano a casa Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, che lavora col gruppo ed è quasi pronto.

Quanto alle scelte di formazione, secondo Sky, prevede Marcus Thuram in attacco in coppia con Bonny, in vantaggio su Pio Esposito. A centrocampo, Zielinski, se recuperato, agirà da play con Sucic e Frattesi ai suoi lati; sulle fasce Dimarco e Luis Henrique. In difesa, la presenza dal 1' di Yann Bisseck. è sicura: con lui Akanji o De Vrij in posizione centrale, mentre Bastoni e Carlos Augusto si giocano il posto di braccetto sinistro.