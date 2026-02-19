Intervistato a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta in casa del Jagiellona, Rolando Mandragora ha parlato delle difficoltà vissute dalle squadre italiane sui campi europei particolarmente freddi: "Abbiamo fatto una partita di grande umiltà e questi sono i nostri meriti - ha detto -. Abbiamo fatto la provinciale contro una squadra difficile e su un campo complicato: abbiamo visto delle trasferte su campi freddi che per altre squadre italiane non sono andate bene. Ora avremo una sfida importante in campionato, dovremo affrontarla in questo modo e sono sicuro che verrà fuori qualcosa di buono per noi", ha continuato il giocatore della Fiorentina riferendosi anche al risultato ottenuto ieri dall'Inter in casa del Bodo/Glimt.