Su Tuttosport compare oggi un focus sul mercato dell'Inter che verrà. Non dovrebbero esserci scossoni in attacco, a meno che non ci sia una super offerta per Thuram. Dovrebbero invece arrivare un nuovo portiere (Vicario in pole), un difensore centrale, un esterno destro soprattutto se Dumfries dovesse andare via, almeno un centrocampista (ricordando che è stato già preso Massolin).

C'è sempre l'idea di Oaktree di piazzare un colpo mediatico, alla Nico Paz o Arda Guler, mentre a centrocampo molto passerà da chi rimarrà tra i vari Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan che potrebbe rinnovare, ma un nuovo giocatore dovrebbe esserci comunque ed è Aleksandar Stankovic, che Chivu ha allenato due anni in Primavera, promuovendolo anche capitano.

Stankovic è sul taccuino di Chelsea, Arsenal, Dortmund e qualcuno ipotizza anche Atletico Madrid, ma l'Inter ha la recompra per due estati di fila e una percentuale sull'eventuale futura rivendita intorno al 15%. L'intenzione sembra però quella di riportare a casa il ragazzo per 23 milioni subito.