Nel corso della lunga intervista ad Aleksander Stankovic c’è spazio anche per un messaggio del padre Dejan, grande bandiera nerazzurra. Un momento particolarmente toccante, che quasi commuove il giovane calciatore:

“Ciao Bestione! Hai fatto la partita quasi perfetta, quasi eh. Devi continuare così e noi parliamo sempre della perfezione. Devi sempre guardare a quella, poi dove arrivi, arrivi. Ma comincio a preoccuparmi… Alla tua età io non so se ero così bravo, comincio a rosicare un pochettino. Il più bel complimento che mi ha fatto il tuo mister è che sei un ragazzo spettacolare e molto umile, con le gambe per terra. Anche perché sai che se cominci a montarti la testa, io te la smonto in tre secondi. Ti voglio bene tanto, sono fiero di te e dei tuoi fratelli. Siete la mia anima e il mio cuore. Continua così, Bestione! Ormai quella partita è storia ed è da dimenticare perché c’è ancora tanto, tanto, tanto”, ha concluso Dei.