Finalmente Denzel Dumfries. Fermo dal 9 novembre, da quel maledetto Inter-Lazio, l'esterno neerlandese ieri è tornato a lavorare parzialmente in gruppo a tre mesi dall'ultima partita disputata.

"Ha fatto il riscaldamento, con e senza pallone, si è rivisto zigzagare tra i conetti; solo per la partitella è ancora presto. Pettorina gialla, poi verde, infine senza - racconta la Gazzetta -. La seconda seduta della settimana che porta a Inter-Juve si è aperta con questa notizia che ha fatto sorridere tutti, dal protagonista certamente a Chivu, dal resto della squadra ai tifosi".

Ora la domanda che tutti si fanno è: quando tornerà a essere convocato? "La calma è la prima virtù di Chivu quando si tratta di rientri post infortunio. È stato così per Barella e Calhanoglu, gli ultimi usciti dall’infermeria, riabbracciati martedì e di nuovo a disposizione contro la Juventus, e lo è adesso per Dumfries che è fermo a undici presenze in campionato (su 24 partite) e quattro in Champions - si legge -. In sostanza l’olandese ha saltato mezza competizione europea e oltre metà campionato. L’infortunio gli ha negato il derby d’andata ma i tempi di recupero fanno intendere che Denzel può puntare eccome a Milan-Inter, magari anche da titolare. Sarà fondamentale vedere come proseguirà il suo recupero nelle prossime settimane ma verosimilmente Chivu potrà riavere la sua freccia a destra a disposizione dopo il ritorno del playoff di Champions League contro il Bodo (24 febbraio), prima della partita di campionato col Genoa che aprirà un marzo decisivo per le ambizioni scudetto, e non solo, dell’Inter".